«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт подстанции 110 кВ «Мортка» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающий центр снабжает электроэнергией нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) по производству дизельного топлива и мазута, расположенный в Кондинском районе. Стоимость работ составила порядка 1 млн рублей.

Энергетики выполнили ремонт 2 силовых трансформаторов общей мощностью 12,6 МВА и 11 выключателей разного класса напряжения. В ходе комплексного технического обслуживания реализованы мероприятия по защите подстанции от гроз: проведена ревизия изоляции, заземлений и ограничителей перенапряжения. Специалисты также установили на территории энергообъекта дополнительный молниеотвод высотой 12 метров. Для его транспортировки и монтажа были привлечены автотрал, дорожно-строительная машина с бурильной установкой, автогидроподъемник и кран с вылетом стрелы до 18 метров.

Ремонт энергообъекта проведен в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Выполненные на подстанции «Мортка» мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения НПЗ, перерабатывающего до 50 тысяч тонн нефти в год.