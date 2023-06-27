АО «Мособлэнерго» с начала марта текущего года выполнило на 67,7% программу по повышению надёжности электроснабжения потребителей Подмосковья. Программа реализуется под контролем Минэнерго Московской области. До конца сентября компания планирует завершить работы полностью.

На данный момент по программе на ЛЭП заменено провода/кабеля 30 км. Больший объем по этому виду работ выполнен в Пушкинском, Раменском округах и Домодедово – 5,8 км, 5,4 км и 2,5 км соответственно. Отремонтировано электрооборудование в 27 из 35 запланированных распределительных и трансформаторных подстанциях. 65 км ЛЭП 0,4-10 кВ уже построено и реконструировано, осталось еще 10 км. Также построена и реконструирована 51 трансформаторная подстанция из запланированных 56. Работы по программе продолжаются.

В этом году программа повышения надёжности охватила 26 округов Московской области, что на 5 округов больше, чем годом ранее. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ.

Программа повышения надежности электроснабжения потребителей реализуется компанией третий год подряд под контролем Министерства энергетики Московской области. В рамках программы выполняются мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. В текущем году в программу вошли следующие округа: Домодедово, Ступино, Пушкино, Чехов, Истра, Мытищи, Подольск, Красногорск, Щелково, Электрогорск, Егорьевск, Люберцы, Солнечногорск, Клин, Коломна, Кашира, Воскресенск, Серпухов, Волоколамск, Химки. А также Раменский, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Ленинский, Одинцовский, Богородский.