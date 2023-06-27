В Карелии намерены создать три особых экономических зоны. Об этом во вторник сообщил министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев во время онлайн-совещания правительства Карелии.

"Завершена подготовка документов по созданию особой экономической зоны в Петрозаводске. В настоящее время завершается процедура по внесению в схему территориального планирования Республики Карелия. После этого документы по созданию ОЭЗ будут направлены в Минэкономразвития России. Также мы готовим документы на создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Это две зоны - "Арктика" и "Ладога". Я думаю, что до конца года такие документы будут подготовлены", - сказал он.

По мнению министра, создание особой экономической зоны "Арктика" привлечет инвесторов в арктические территории региона, а создание "Ладоги" - создаст дополнительные преференции для тех, кто уже активно вкладывается в Приладожье.

Ермолаев отметил, что в регионе действуют три территории опережающего социально-экономического развития. В их числе "Кондопога", "Костомукша" и "Надвоицы". По данным министра, сейчас в реестр резидентов включены 20 организаций, реализующих инвестпроекты на этих территориях. Они создали 728 новых рабочих мест, а объем инвестиций превысил 5 млрд рублей.

Также министр напомнил, что в мае правительство России продлило льготный период по уплате страховых взносов для ТОСЭР "Кондопога" и "Костомукша". "В мае текущего года правительство России приняло решение о продлении периода, в течение которого организации, приобретая статус резидента ТОСЭР могут применять пониженные ставки по страховым взносам. Льготная ставка сегодня составляет 7,6% вместо 30% и такое условие может действовать для всех резидентов, которые станут резидентами ТОСЭР до конца 2024 года", - сказал он.