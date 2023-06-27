В новых регионах ведётся масштабное восстановление дорожной инфраструктуры. Так, в Донецкой Народной Республике строители ремонтируют 120 км автодороги от Амвросиевки до Мариуполя и завершают ремонт моста через реку Средний Еланчик. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Работы разделены на три участка. Самый большой из них – протяжённостью почти 60 км – практически завершён. Строителям осталось уложить верхний слой асфальта и установить бортовой камень, затем они приступят к монтажу дорожных знаков, барьерного ограждения и нанесению разметки. Бригады трудятся круглосуточно, и уже в августе жители восточных районов ДНР смогут добраться по отремонтированной автотрассе до Азовского побережья», – сообщил зампред Правительства.

Ещё два участка протяжённостью по 30 км каждый готовы более чем на 30%. Идёт фрезерование старого покрытия, на отдельных участках уже уложен новый асфальт. По всему маршруту в черте населённых пунктов установят 20 остановочных павильонов.

Кроме того, добавил вице-премьер, в настоящее время завершается ремонт моста через реку Средний Еланчик, который входит в состав этой дороги. Он готов почти на 70%: уже смонтировано 7 балок пролётного строения, специалисты начали укреплять конструкции искусственного сооружения.

Всего в ДНР до конца года будет отремонтировано более 300 км дорог и 6 мостов. В работах задействовано более 1600 человек и около 850 единиц техники.

Обновление дорог в новых регионах начиная с 2022 года проходит повсеместно, в том числе в Запорожской и Херсонской областях.

«В Запорожской области специалисты ГК “Автодор” в прошлом году отремонтировали более 100 км дорог, в том числе участок от Приморска до Мелитополя. Одна из важных задач на этот год – обеспечить транспортную доступность от Мелитополя до пункта пропуска Джанкой», – рассказал председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Он также отметил, что поставленные руководством страны задачи по восстановлению дорожной инфраструктуры новых регионов будут выполнены.