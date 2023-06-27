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В новых регионах ведётся масштабное восстановление дорожной инфраструктуры. Так, в Донецкой Народной Республике строители ремонтируют 120 км автодороги от Амвросиевки до Мариуполя и завершают ремонт моста через реку Средний Еланчик. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.
«Работы разделены на три участка. Самый большой из них – протяжённостью почти 60 км – практически завершён. Строителям осталось уложить верхний слой асфальта и установить бортовой камень, затем они приступят к монтажу дорожных знаков, барьерного ограждения и нанесению разметки. Бригады трудятся круглосуточно, и уже в августе жители восточных районов ДНР смогут добраться по отремонтированной автотрассе до Азовского побережья», – сообщил зампред Правительства.
Ещё два участка протяжённостью по 30 км каждый готовы более чем на 30%. Идёт фрезерование старого покрытия, на отдельных участках уже уложен новый асфальт. По всему маршруту в черте населённых пунктов установят 20 остановочных павильонов.
Кроме того, добавил вице-премьер, в настоящее время завершается ремонт моста через реку Средний Еланчик, который входит в состав этой дороги. Он готов почти на 70%: уже смонтировано 7 балок пролётного строения, специалисты начали укреплять конструкции искусственного сооружения.
Всего в ДНР до конца года будет отремонтировано более 300 км дорог и 6 мостов. В работах задействовано более 1600 человек и около 850 единиц техники.
Обновление дорог в новых регионах начиная с 2022 года проходит повсеместно, в том числе в Запорожской и Херсонской областях.
«В Запорожской области специалисты ГК “Автодор” в прошлом году отремонтировали более 100 км дорог, в том числе участок от Приморска до Мелитополя. Одна из важных задач на этот год – обеспечить транспортную доступность от Мелитополя до пункта пропуска Джанкой», – рассказал председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.
Он также отметил, что поставленные руководством страны задачи по восстановлению дорожной инфраструктуры новых регионов будут выполнены.
«Дорожники ремонтируют около 200 км по территории Херсонской и Запорожской областей, а на подъезде в Крым идёт расширение до четырёх полос, чтобы в дальнейшем избежать пробок. При восстановлении инфраструктуры двух регионов задействованы более 400 человек и около 220 единиц техники – такое количество людей и техники позволяет работать круглосуточно, чтобы завершить ремонт уже к концу III квартала. В населённых пунктах, через которые проходит маршрут, предусмотрены около 40 остановочных павильонов и тротуары», – рассказал Марат Хуснуллин.
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