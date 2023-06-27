Специалисты филиала компании «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети завершили капитальный ремонт линии электропередачи (ЛЭП) распределительной сети уровнем напряжения 10 кВ в пригороде Анапы, в результате которого повышена пропускная способность ЛЭП. Ремонт линии протяженностью более 10 км позволил улучшить качество и надежность электроснабжения более шести тысяч потребителей села Супсех.

Энергетики в течение более двух месяцев провели работы по замене неизолированного провода на самонесущий изолированный провод большего сечения. Такой провод имеет более высокий класс безопасности, устойчив к неблагоприятным природным воздействиям и обладает высокими противопожарными свойствами, а также предотвращает самовольное присоединение к воздушной линии электропередачи. Кроме того, специалисты заменили более 30 опор и почти 350 изоляторов.

Комплексный ремонт распределительных сетей в селе Супсех выполнен в связи с активной жилищной застройкой, увеличением количества жителей населенного пункта и, как следствие, ростом нагрузки на электросети.

Напомним, что энергетическая инфраструктура села Супсех на данный момент является фактически единственным ресурсом для энерго- и теплоснабжения жителей, так как в населенном пункте практически отсутствует газификация.