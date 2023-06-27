По результатам ежегодной финансово-экономической аналитики ООО «Сарансккабель-Оптика» было включено в Реестр эффективных и социально значимых предприятий и представлена к бизнес-премии “Выбор клиентов и партнеров 2022”. Высокая оценка деятельности предприятия стала возможной благодаря высококвалифицированному менеджменту предприятия, развитию отрасли, вкладу компании в социально-экономическое благополучие страны.

Формирование реестра предусматривает экспертную оценку показателей предприятий, а также ранжирование по критериям: совокупные активы, капитал и резервы, оборотные активы, чистая норма прибыли. Для аналитики используются данные ФНС России, Росстат, Портала открытых данных РФ, ЕГРЮЛ, Государственных закупок и других источников. По итогу аналитики, в рамках отрасли Приволжского федерального округа, ООО "САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА" вошло в 4% лучших компаний страны, с результатом – 31 балл. Развернутые данные опубликованы на официальном сайте по ссылке: https://mrk-agency.ru/reestr/1327153649/