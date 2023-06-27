ГУП РК «Крымэнерго» в полном объеме реализовало техприсоединения с истекшим сроком выполнения мероприятий по подключению к электросетям на территории Советского района.

Во исполнение поручения Главы Республики Крым и под непосредственным контролем регионального Министерства топлива и энергетики ГУП РК «Крымэнерго» продолжает наращивать темпы технологических присоединений на территории полуострова.

К настоящему моменту предприятие на 100% выполнило свои обязательства по договорам с истекшими сроками реализации в населенных пунктах Советского района. В целом с начала 2023 года необходимой мощностью в 3,72 МВт были обеспечены 223 заявителя, что превысило на 37 % показатели прошлого года. Положительная динамика - результат выполнения комплекса мероприятий по оптимизации процесса техприсоединения: увеличения штата производственного персонала, наращивания собственного производства, ускорения темпов строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Так, в данном муниципальном образовании с января 2023 года энергетики возвели 5,3 км линий электропередачи 0,4-10 кВ, установили 11 современных трансформаторных подстанций отечественного производства. Также в рамках мероприятий по исполнению договорных обязательств специалисты сетевой организации обеспечили электроснабжение социально значимых объектов, таких как: тракт водоподачи, 13 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 врачебные амбулатории, мечеть, 3 базовые станции мобильной связи, 4 камеры фиксации административных правонарушений и др.

ГУП РК «Крымэнерго» делает все возможное, чтобы сократить сроки подключения к сетям по всему полуострову.