Полностью отечественный электропоезд ЭП2ДМ прошел сертификацию

Электропоезд постоянного тока ЭП2ДМ производства Демиховского машиностроительного завода (ДМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг»), созданный на отечественной компонентной базе, успешно прошел сертификацию. Сертификат, выданный Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ФБУ «РС ФЖТ»), позволяет серийно выпускать модифицированные электропоезда на протяжении пяти лет.



Электропоезд постоянного тока ЭП2ДМ является полностью отечественной разработкой. Созданию технологической новинки способствовало софинансирование со стороны Фонда развития промышленности РФ. Подвижной состав изготовлен с учетом пожеланий пассажиров и компаний-перевозчиков, к его производству привлечено 80 российских предприятий.



Экстерьер и интерьер поезда серьезно преобразились по сравнению с предыдущими моделями. ЭП2ДМ получил маску головного вагона новой формы, дизайн которой разработан национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ и соответствует принятой в Трансмашхолдинге концепции «ДНК бренда».



Обновлены ключевые элементы внутренней отделки. Усовершенствована конструкция пассажирских диванов – при встречной посадке пассажиров обеспечено дополнительное пространство (4-6 см). Салоны оснащены ЖК-информационными табло, эргономичными поручнями, светодиодным освещением, высокоскоростным WI-FI. Динамику пассажиропотока будет отслеживать интеллектуальная система видеонаблюдения. В головных вагонах созданы условия для проезда пассажиров с инвалидностью.



Сертификационные испытания поезда проводились на Экспериментальном кольце АО «ВНИИЖТ» в г. Щербинка и на территории ДМЗ. Эксперты проверили тягово-энергетические, динамико-прочностные, экологические и санитарно-гигиенические характеристики, функциональную безопасность и другие параметры подвижного состава.



Результаты испытаний подтвердили соответствие электропоезда требованиям Технического регламента Таможенного союза. Полученный сертификат позволяет эксплуатировать электропоезда модели ЭП2ДМ на территории стран Евразийского экономического союза. Его серийное производство начнется уже в июне 2023 года.



Трансмашхолдинг – крупнейший в России разработчик и производитель современного моторвагонного подвижного состава. Работы по созданию новых образцов продукции осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые центры «ТМХ Инжиниринг» и «Центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.