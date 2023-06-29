Поздравляем Андрея Лобанова с юбилеем!

29 июня – день рождения руководителя СПЕЦКАБЕЛЯ Андрея Васильевича Лобанова.

Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает президент группы компаний «Спецкабель», генеральный конструктор НПП «Спецкабель» Андрей Васильевич Лобанов. От имени всех сотрудников, друзей и партнеров предприятия поздравляем его с этой важной датой!

Андрей Лобанов — выдающаяся личность в кабельной отрасли России. Он является основателем и бессменным руководителем завода «Спецкабель», который известен своими инновационными разработками и широким спектром продукции.

Под руководством Андрея Лобанова завод «Спецкабель» активно внедряет новые технологии и разрабатывает уникальные конструкции кабелей. Это позволяет предприятию успешно работать в различных отраслях экономики, таких как системы связи, космическая и оборонная промышленность. Андрей Васильевич также является автором патентов и научных трудов, активно участвует в научных и инженерных исследованиях, способствуя развитию новых технологий и улучшению качества отечественной кабельной продукции.

Руководство и экспертное мнение Андрея Васильевича Лобанова ценятся как внутри предприятия, так и на уровне всей отрасли, а его достижения и вклад в кабельную науку и технику заслуживают признания и уважения.

Мы поздравляем Андрея Васильевича Лобанова с его юбилеем и выражаем благодарность за его труд и вклад в развитие кабельной отрасли России. Желаем ему долгих лет активной и успешной деятельности, а также новых достижений и свершений в будущем!