УНКОМТЕХ поздравляет с Днем кораблестроителей

29 июня в России отмечают День кораблестроителя.

Холдинг УНКОМТЕХ от всей души поздравляет с Днем корабела всех специалистов отрасли! Реализация грандиозных планов по созданию мощного, современного, высокоэффективного Военно-Морского флота России – в руках профессионалов отечественного кораблестроения.

За три с половиной века Россия накопила гигантский опыт строительства судов самых разных типов и классов и по праву считается одним из лидеров мирового судостроения. Разработанные и созданные российскими кораблестроителями суда сегодня уверенно бороздят просторы Мирового океана, доказывая мощь Российской державы, талант и смелость судостроителей!

УНКОМТЕХ горд поздравить с профессиональным праздником работников верфей, судостроительных и судоремонтных заводов, производителей двигательного, гидроакустического, навигационного, вспомогательного, палубного и других видов оборудования, проектно-конструкторских бюро отрасли – словом, всех тех, кто строит теплоходы, ледоколы, траулеры, танкеры, крейсеры, лодки и катера!

Холдинг УНКОМТЕХ ведет активное сотрудничество с ведущими организациями российского кораблестроения и, учитывая потребности корабелов, разрабатывает и поставляет широкий перечень судовой КПП для нужд отрасли. В том числе: кабели связи, кабели для частотно-регулируемых приводов, силовые и контрольные виды кабелей, которые выпускаются под маркой Uniflex® .

Уважаемые друзья! Примите пожелания крепкого здоровья, удачи и успешной реализации проектов! Желаем Вам вдохновения в работе, удовлетворения от выполненных задач и высокой оценки их выполнения у заказчиков, радости и благополучия!

Судовые кабели Uniflex® - это группа продукции специального назначения, разработанная для эксплуатации на судах морского и речного флота, береговых и плавучих сооружениях, а также на береговых объектах ВМФ. КПП отвечает требованиям IEC 60092-360/SHF2 и обладает повышенной маслобензостойкостью до 300 часов. Это уникальное предложение на отечественном рынке. Кабели Uniflex® сертифицированы в российских речном и морском регистрах и рекомендованы к применению на объектах судостроения и нефтедобывающей промышленности, а также на объектах береговой инфраструктуры: транспортной, радиолокационной, промышленной и энергетической.