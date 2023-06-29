 

Адыгейский филиал "Россети Кубань" провел тепловизионное обследование 23 энергообъектов

29 июня 2023, 13:00 258 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Кубань
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Специалисты Адыгейского филиала компании «Россети Кубань» с начала 2023 года провели тепловизионную диагностику 11 высоковольтных подстанций и 12 воздушных линий электропередачи уровнем напряжения 35-220 кВ.

Тепловизионное обследование, в результате которого выявляются скрытые дефекты оборудования, проводилось в Майкопском, Гиагинском, Шовгеновском, Кошехабльском и Красногвардейском районах, городе Майкоп Республики Адыгея, а также Белореченском и Апшеронском районах Краснодарского края.

Метод тепловизионной диагностики основан на дистанционном измерении температур на поверхности конструкций. Он позволяет точно и безопасно выявить скрытые дефекты на энергообъектах без их отключения, предпринять необходимые меры для их оперативного устранения.

Своевременное устранение дефектов повышает надежность работы электросетевого комплекса в период прохождения максимальных нагрузок на энергосистему, которые чаще всего фиксируются в летнее и зимнее время. Ранняя диагностика энергооборудования является важной профилактической составляющей ремонтной программы компании и позволяет сократить сроки и стоимость ремонта.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения порядка 550 тыс. человек. В зоне эксплуатационной ответственности предприятия – 59 подстанций 35–110 кВ и более девяти тысяч км высоковольтных и распределительных линий электропередачи.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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