Онлайн-презентация перспективных научно-технических разработок Научно-исследовательского университета «Московский энергетический институт» по теплоэнергетике прошла в рамках научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего», созданного по инициативе Российского энергетического агентства Минэнерго России.

Доцент кафедры Тепловых электрических станций Евгений Ильин, доцент кафедры теоретических основ теплотехники им. М.П. Вукаловича Ольга Егошина и директор Института энергоэффективности и водородных технологий Иван Щербатов выступили с докладами по вопросам расширения регулировочного диапазона ТЭЦ с использованием тепловых аккумуляторов энергии и аккумуляторов водорода, разработки интеллектуальной системы химического контроля и управления водно-химическим режимом энергоблока ТЭС, а также математического, алгоритмического и программного обеспечения для построения имитационных моделей цифровых двойников оборудования ТЭС и тепловых схем в составе систем диагностики и предиктивной аналитики.

На презентации присутствовали представители компаний топливно-энергетического комплекса, вузов, органов власти, а также Центрального аппарата РЭА Минэнерго России и ЦНТИ, всего более 140 человек.

«При создании консорциума мы предусмотрели для его участников возможность продемонстрировать свои перспективные научно-технические разработки в сфере ТЭК. Компетентные эксперты смогут оценить их эффективность и возможность внедрения на реальных объектах, тем самым решая крайне важную и актуальную задачу по обеспечению научно-технологического развития отрасли на основе собственных решений и проектов», – отметила руководитель Департамента научной и образовательной деятельности РЭА Минэнерго России Татьяна Еферина.

Справочно: Меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего» подписали в 2022 году РЭА Минэнерго России, РЭУ имени Г.В. Плеханова, МГИМО МИД России, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и Национальный исследовательский университет «МЭИ». Главной задачей консорциума является оказание методического и консультационного содействия в создании высокоэффективной системы непрерывного профессионального образования и повышения качества образования работников отраслей ТЭК России.