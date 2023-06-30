Специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» готовят электросетевое оборудование в Астраханской области к зимним нагрузкам. Так, с начала года энергетики привели в нормативное состояние почти 180 км воздушных и кабельных линий электропередачи различного класса напряжения.

Специалисты компании заменили 215 и усилили свыше 300 опор, а также заменили 3,5 тыс. изоляторов, 55 км провода и 5 км кабельных линий. В распределительной сети почти 5 км неизолированного провода поменяли на самонесущий изолированный с улучшенными характеристиками. Он обладает повышенной прочностью, а срок его службы достигает 50 лет. Использование такого современного провода позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей и снизить риски незаконных подключений.

Отремонтировано 800 единиц оборудования на 76 подстанциях 35-110 кВ и 190 трансформаторных подстанциях 6-10 кВ. Среди них крупные питающие центры: «Камышово», «Ступино», «Тузуклей», «Прикаспийская», «Линейная», «Южная». Техническое обслуживание подстанций позволяет повысить надежность работы оборудования и предупредить технологические нарушения.

Для профилактики пожаров вдоль линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности расчищено свыше 170 га трасс. Это также позволит избежать технологических нарушений, связанных с падением веток и деревьев на провода.