С начала 2023 года Усть-Лабинский филиал компании «Россети Кубань» в рамках программы консолидации принял на баланс предприятия 11 трансформаторных подстанций и два км линий электропередачи в пригороде Кореновска, а также в Выселковском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края.

Договоры аренды с владельцами заключены в связи с отсутствием возможности надлежащего содержания электросетевого оборудования прежними собственниками. Принятые на обслуживание энергообъекты обеспечивают электроснабжение социально значимых учреждений: водозабора, котельных и школы.

Отметим, Усть-Лабинские филиал компании «Россети Кубань» проводит активную работу по консолидации сетей, расположенных в зоне ответственности филиала. Компания принимает на баланс энергообъекты организаций и частных лиц, которые неспособны обеспечить их качественную эксплуатацию и ремонт. Это позволяет избежать нештатных ситуаций, связанных с неудовлетворительным состоянием сетей, а также минимизировать потери электроэнергии и снижение качества электроснабжения.

Одно из главных преимуществ консолидации – возможность установки единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это позволяет не только создать условия для развития энергетического комплекса Краснодарского края, но и делает процедуру техприсоединения простой и прозрачной. В результате существенно повышается уровень жизни, а также темпы развития малого и среднего предпринимательства.

Консолидация бесхозяйных электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).