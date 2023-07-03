Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство двух лыжных трасс всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» в Северной Осетии-Алании.

Мамисонское ущелье представляет собой широкую горную долину с очень удобными и протяженными горнолыжными склонами. Большую ценность имеет его историко-архитектурная составляющая, в том числе многочисленные культурные объекты, среди которых православные храмы и родовые башни. «Мамисон» – строящийся всесезонный туристско-рекреационный комплекс на площади около 1,5 тыс. га в Алагирском районе Северной Осетии. Его преимущество – уникальные природные условия, позволяющие использовать курорт круглогодично, развивая как зимние – горнолыжные трассы различной категории, сноупарк, так и летние виды отдыха – альпинизм, парапланеризм, рафтинг.

Продолжительный сезон катания обеспечат ледники и большая высота над уровнем моря. На территории курорта действует особая экономическая зона.

Участок проектируемого строительства расположен в юго-западной части Республики Северная Осетия-Алания (Алагирский район), между селением Згил и развалинами с. Лисри, в пределах водосбора реки Мамихдон – левого притока р. Ардон и р. Буби-Дон (левый приток р. Мамихдон). Отметки абсолютных высот составляют от 2025 м – до 2903 м.

В рамках объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Горнолыжные трассы 1а, 1е» проектируются 2 трассы общей длиной 4980 м.

Горнолыжные трассы предназначены для массового катания лыжников и относятся к высокому уровню сложности – «1а» – «красная»; «1е» – «черная». Единовременная емкость трассы «1а» – 223 человека, «1е» – 76 человек.

Также для обслуживания горнолыжных трасс продолжается строительство двух канатных дорог общей протяженностью 5 км и 20 км трасс.

На данном этапе для эксплуатации объекта будут построены несколько мостовых переходов, якоря для ратрака, нагельное поле и нагорная канава, водопропускная труба.

Отдельным блоком в проекте выступают вопросы, связанные с противолавинными мероприятиями. Будут созданы организация службы наблюдения, прогноза и оповещения, искусственно регулируемый сброс лавин.

«Для предотвращения травм у посетителей горнолыжного комплекса, опоры канатных дорог, расположенных вблизи трасс, обёртывают защитными матами. Мостовые сооружения имеют ограждающие элементы, на них предусматривается установка матов. На курорте также создадут все необходимые условия для людей с ограниченными физическими возможностями», – рассказывает главный эксперт проекта Главгоскспертизы России Белла Кайтмазова.

Всего по плану развития ВТРК «Мамисон» (Калак) предусматривает строительство 69 горнолыжных трасс в рамках 4 этапов общей длиной 96 284 м, площадью 4 255 024 м2.

Всесезонный горнолыжный курорт «Мамисон» – один из самых масштабных проектов туристического кластера в Северной Осетии, который должен стать центром притяжения для туристов из разных уголков не только страны, но и мира.

Застройщик – АО «Кавказ.рф».

Генпроектировщик – ООО «Бристоль-проект».