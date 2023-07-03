3 июля филиалы Системного оператора Красноярское и Тихоокеанское РДУ приступили к информационному ведению в технологически изолированных территориальных энергосистемах Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края (Норильской энергосистеме), Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского края, Чукотского автономного округа в рамках реализации планов мероприятий по принятию в них функций оперативно-диспетчерского управления.

Информационное ведение – первый этап принятия Системным оператором Единой энергетической системы с начала 2024 года новых функций по оперативно-диспетчерскому управлению технологически изолированными энергосистемами, согласно принятым в 2022 году изменениям в Федеральный закон «Об электроэнергетике». Завершение процесса передачи функций запланировано на конец 2023 года.

Информационное ведение – способ диспетчерского управления энергообъектами, при котором диспетчерский центр своевременно информируется об изменении технологического режима работы и эксплуатационного состояния объектов. Следующими стадиями управления являются диспетчерское ведение и диспетчерское управление. При диспетчерском ведении такие изменения согласуются с диспетчерским центром, а при диспетчерском управлении – выполняются по его команде.

Оперативно-диспетчерское управление Норильской энергосистемой сейчас осуществляет дочерняя компания «Норникеля» – АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), энергосистемами Дальнего Востока – подконтрольные компании «РусГидро» ПАО «Сахалинэнерго», ПАО «Магаданэнерго», ПАО «Камчатскэнерго и АО «Чукотскэнерго».

В соответствии с согласованными в 2022 году между Системным оператором и этими компаниями планами, начало исполнения Тихоокеанским и Красноярским РДУ Системного оператора функций информационного ведения являются первыми этапами приема-передачи функций оперативно-диспетчерского управления. Следующие два этапа: начало функций диспетчерского ведения и принятие функций диспетчерского управления – запланированы на 1 декабря и 28 декабря 2023 года соответственно.

«Централизация функций оперативно-диспетчерского управления позволит распространить на технологически изолированные энергосистемы принципы технической политики и технологические подходы по обеспечению надежного функционирования Единой энергосистемы России, обеспечит тиражирование передового опыта Системного оператора по управлению электроэнергетическим режимом на удаленные территории, будет содействовать внедрению передовых технологий и экономически обоснованных решений по развитию этих энергосистем», – отметил Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко.

В процессе подготовки к передаче функций подконтрольными обществами ПАО «Русгидро» и НТЭК предоставлена информация, необходимая для выполнения Тихоокеанским и Красноярским РДУ оперативно-диспетчерского управления, определены объекты прямого диспетчерского управления, разработана структурная схема организации оперативно-диспетчерского управления в ТИТЭС, определены особенности управления режимом работы энергосистем с учетом специфики регионов и крупных потребителей.

Для диспетчерских центров Тихоокеанского РДУ в г. Южно-Сахалинске и в г. Магадане созданы ИТ-инфраструктуры, организованы каналы связи с РДУ, идет настройка получения телеметрии от «Сахалинэнерго» и «Магаданэнерго». В Красноярском РДУ организованы каналы передачи технологической информации и каналы телефонной связи для оперативных переговоров. Организована дополнительная подготовка диспетчеров, специалистов технологического функционального блока и блока информационных технологий.

О Норильской энергосистеме

В Норильскую энергосистему входит пять электростанций суммарной установленной мощностью 2255 МВт, в том числе три ТЭЦ суммарной мощностью 1153 МВт и две ГЭС суммарной мощностью 1102 МВт. Системообразующая сеть сформирована ЛЭП 110–220 кВ протяженностью 2045 км. Исторический максимум потребления мощности 1309 МВт зафиксирован в 2013 году, максимум потребления в 2023 году достиг 1117 МВт. Основную долю промышленности составляют предприятия ГМК «Норильский никель» (Заполярный филиал), потребляющие 89 % всей вырабатываемой электроэнергии в энергосистеме. Для выполнения функций оперативно-диспетчерского управления в Норильской энергосистеме в диспетчерское управление Красноярского РДУ будут приняты 27 ЛЭП 110–220 кВ, а общее количество объектов диспетчеризации Красноярского РДУ возрастет на 15 %.

О Сахалинской энергосистеме

В Сахалинскую энергосистему входит пять электростанций суммарной установленной мощностью 727 МВт, в том числе две ТЭЦ суммарной мощностью 554 МВт, Сахалинская ГРЭС мощностью 120 МВт, Ногликская ГТЭС 48 МВт и Новиковская ДЭС 4,7 МВт. Системообразующая сеть сформирована на классе напряжения 110-220 кВ общей протяженностью 1535,3 км. Исторический максимум потребления мощности 523 МВт зафиксирован в 1991 году, максимум потребления в 2023 году достиг 467 МВт. Основными крупными потребителями в Энергосистеме являются: ООО «Солнцевский угольный разрез», ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», Эксон Нефтегаз Лимитед, «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД», ОАО «Российские железные дороги. Для выполнения функций оперативно-диспетчерского управления в Сахалинской энергосистеме в диспетчерское управление Тихоокеанского РДУ будут приняты 37 ЛЭП 110–220 кВ, и 477 объектов диспетчеризации.

О Магаданской энергосистеме

В Магаданскую энергосистему входит четыре электростанции суммарной установленной мощностью 1589 МВт, в том числе две ГЭС суммарной мощностью 1269 МВт, Аркагалинская ГРЭС мощностью 224 МВт и Магаданская ТЭЦ 96 МВт. Системообразующая сеть Энергосистемы выполнена на напряжении 220 кВ общей протяженностью 1560 км. Исторический максимум потребления мощности 502 МВт зафиксирован в 2018 году, максимум потребления в 2023 году достиг 418 МВт. Основными крупными потребителями в Энергосистеме являются предприятия по добыче полезных ископаемых, производству и распределению электроэнергии и воды, а также рыбоперерабатывающее производство, производство пищевых продуктов, производство готовых металлических изделий. Для выполнения функций оперативно-диспетчерского управления в Магаданской энергосистеме в диспетчерское управление Тихоокеанского РДУ будут приняты 47 ЛЭП 110–220 кВ, а общее количество объектов диспетчеризации Тихоокеанского РДУ возрастет на 83,3 %.

О Камчатской энергосистеме

В состав Камчатской энергосистемы входият Центральный энергоузел и 13 изолированно работающих энергоузлов. Центральный энергоузел – это пять электростанций суммарной установленной мощностью 483 МВт, что составляет более 85 % от общей установленной мощности энергосистемы Камчатского края. В числе наиболее крупных энергообъектов Камчатская ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 мощностью 204 МВт, Толмачевские ГЭС 1, 2, 3 установленной мощностью 45,4 МВт, Мутновская ГеоЭС – 62 МВт и ДЭС Центрального Энергоузла – 11,75 МВт. Системообразующая сеть Энергосистемы сформирована на напряжении 35-220 кВ. Суммарная протяженность ВЛ 220 кВ (в том числе в габаритах) энергосистемы составляет 507 км, трансформаторная мощность ПС 220 кВ – 63 МВА. Исторический максимум потребления мощности 284 МВт зафиксирован в январе 2023 года, максимум потребления достиг 296 МВт. Основными крупными потребителями в Энергосистеме являются6 Основными крупными потребителями в Энергосистеме являются: АО «Северо-Восточный ремонтный центр», ООО «Рыболовецкая артель «Народы Севера», ЗАО «Агротек Холдинг», АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)», АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт». Для выполнения функций оперативно-диспетчерского управления в Камчатской энергосистеме в диспетчерское управление Тихоокеанского РДУ будут приняты 32 ЛЭП 110–220 кВ, и 545 объектов диспетчеризации.

Об энергосистеме Чукотского автономного округа

В Чукотскую энергосистему входят шесть электростанций суммарной установленной мощностью 234 МВт, в том числе две атомные электростанции суммарной мощностью 106 МВт, три ТЭЦ мощностью 98 МВт и Эгвекинотская ГРЭС установленной мощностью 30 МВт. Системообразующая сеть сформирована на классе напряжения 110 кВ. В настоящее время на напряжении 110 кВ в Энергосистеме работает 13 ЛЭП 110 кВ общей протяженностью 1217,7 км. Максимум потребления в 2023 году достиг 88 МВт. В структуре потребления электроэнергии преобладает добывающая промышленность, на которую приходится более половины электропотребления (52%). Для выполнения функций оперативно-диспетчерского управления в энергосистеме Чукотского автономного округа в диспетчерское управление Тихоокеанского РДУ будут приняты 6 ЛЭП 110–220 кВ.