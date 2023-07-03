Представители правительства Японии и еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на состоявшихся в понедельник в Токио переговорах договорились усилить сотрудничество японских властей и Евросоюза в области поставок полупроводников и обслуживания подводных кабелей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства по административным делам и коммуникациям Японии.

"Крайне важно улучшить безопасность подводных кабелей и повысить доверие к ним. Мы будем рассматривать возможности для поддержки проекта по созданию подводного кабеля, который соединит Японию и Европу через Северный Ледовитый океан", - заявил на встрече министр по административным делам и коммуникациям Такэаки Мацумото.

Ранее газета Nikkei проинформировала, что в 2024 году правительство Японии планирует оказать финансовую поддержку проектам, реализуемым частными компаниями, по прокладке новых кабелей в Европу и США. Кабель в Европу планируется проложить через ту часть Северного Ледовитого океана, которая ближе к Северной Америке. Кроме того, планируется расширить сеть кабелей у берегов Японии и нарастить количество станций, через которые кабели подключаются к японским телекоммуникационным системам.