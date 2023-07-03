Авторы и источники / Правообладателям На снимке: доставка силового трансформатора на подстанцию 110 кВ «Цветы Башкирии»

3 июля на подстанцию 110 кВ «Цветы Башкирии» ООО «Башкирэнерго», реконструкцию которой ведет ООО «БЭСК Инжиниринг», доставлен силовой трансформатор производства Уфимского трансформаторного завода. В течение 2-3 дней его установят на фундамент и приступят к сборке, которая продлится до конца месяца. В августе ожидается поставка и второго силового трансформатора, монтаж которого будет завершен до конца сентября текущего года. Оба трансформатора по 40 МВА, они заменят менее мощные силовые трансформаторы по 25 МВА.

Также на подстанции будут установлены два комплекта трансформаторов тока 110 кВ и 4 комплекта токоограничивающих реакторов 6 кВ.

Благодаря реконструкции трансформаторная мощность ПС 110 кВ «Цветы Башкирии» возрастет с нынешних 50 МВА до 80 МВА. Это позволит обеспечить надежным электроснабжением жителей п. Цветы Башкирии, а также пригородных микрорайонов г. Уфы - Кооперативная поляна и Мелькомбинат. В последние годы южные пригороды столицы Башкирии активно застраиваются новыми коттеджными поселками, это ставит перед сетевиками новые задачи по строительству новых подстанций и реконструкции действующих.