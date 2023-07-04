Конференция «Методы и средства управления режимами энергосистем в аварийных ситуациях» проходит с 3 по 6 июля 2023 года в Новосибирске. На мероприятии рассмотрят основные методы и средства управления режимами энергосистем в аварийных ситуациях. Среди заявленных тем: «Цифровизация ЕЭС Казахстана», «Направления совершенствования устройств противоаварийной автоматики в ЕЭС России», «Использование информации из ОИК диспетчерского центра для оптимизации противоаварийного управления» и другие.

В рамках конференции Директор по системным исследованиям АО «НТЦ ЕЭС» Андрей Герасимов выступил с докладом «Повышение надежности функционирования энергосистемы Калининградской области средствами режимного и противоаварийного управления». Выбор темы связан с предстоящей интеграцией энергосистем стран Балтии с энергосистемами Европы и их отсоединением от синхронного режима работы с ЕЭС России. Этот процесс полностью меняет принцип работы энергосистемы Калининградской области. На сегодняшний момент она связана с ЕЭС России не напрямую, а через электрическое кольцо БРЭЛЛ, – сеть 330 кВ и 110 кВ Литвы, Латвии и Эстонии, после их интеграции с ЭС Европы энергосистема Калининградской области перейдет в режим изолированной работы.

В своем докладе Андрей Герасимов затронул вопросы развития технологий противоаварийного и режимного управления изолированно работающими энергосистемами. Часть его доклада была посвящена введенному в эксплуатацию в энергосистеме Калининградской области комплексу централизованной противоаварийной автоматики, который обеспечивает надежную работу изолированной энергосистемы с помощью оптимальных управляющих воздействий и режимного управления. Кроме того, он рассказал о разработанной для энергосистемы Калининградской области централизованной системе автоматического поддержания резервов активной мощности электростанций.

Международная научно-практическая конференция приурочена к 25-летию со дня основания АО «Институт Автоматизации Энергетических Систем» – организатора мероприятия. За четверть века институт вырос в крупный и авторитетный научный центр, где сосредоточен богатый интеллектуальный потенциал, работают высокопрофессиональные специалисты, реализуются перспективные проекты. АО "НТЦ ЕЭС" и АО "ИАЭС" много лет совместно трудятся над обеспечением надежного функционирования Единой энергетической системы России. Стараниями сотрудников обоих Обществ разрабатываются и внедряются алгоритмы и программно-аппаратные комплексы централизованного противоаварийного управления.