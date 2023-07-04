Введение новых технологий и усовершенствование процесса производства снизит вдвое стоимость, размер и вес новейших аккумуляторов для электромобилей. Об этом во вторник сообщает газета Financial Times, цитируя президента центра исследований и разработок концерна Toyota в области углеродной нейтральности Кэйдзи Кайта.

"В производстве и наших жидких, и твердотельных батарей мы стремимся радикально изменить то [обстоятельство], что современные батареи оказываются слишком большими, тяжелыми и дорогими. Мы будем стремиться сократить вдвое все эти недостатки", - заявил Кэйдзи Кайта.

Он также добавил, что за счет усовершенствования технологии производства твердотельные аккумуляторы могут стать дешевле, чем литий-ионные аккумуляторы на жидкой основе, а компания обладает всеми возможностями, чтобы к 2027 или 2028 году начать массовое производство таких батарей для электромобилей.

Издание отмечает, что в последние годы Toyota отставала от конкурентов в производстве электрокаров, однако указывает, что твердотельные батареи могут изменить сложившуюся ситуацию и сократить разрыв между компанией и лидером отрасли Tesla.

В прошлом месяце представители крупнейшего японского автоконцерна заявили, что к 2027 году компания планирует представить новейшие твердотельные аккумуляторы для электромобилей. Toyota работает над этой технологией вместе с Panasonic на базе совместного предприятия по производству батарей.

Отмечается, что электромобили на таких аккумуляторах смогут преодолевать на одной подзарядке, которая будет занимать менее 10 минут, по крайней мере 1 000 км. В то же время в компании подчеркнули, что будут стремиться довести этот показатель до 1 200 км, а в долгосрочной перспективе - до 1 500 км. В компании ожидают, что к 2030 году примерно половина реализуемых ею по всему миру авто будут оснащены этими новейшими твердотельными аккумуляторами. С момента анонса новейшей технологии акции Toyota выросли на 13%.