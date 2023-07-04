 

В Ингушетии планируют построить первый завод по производству литийионных аккумуляторов

4 июля 2023, 13:45 400 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАСС

Первый завод по производству литийионных аккумуляторов намерены построить в Ингушетии в рамках соглашения о сотрудничестве с Татарстаном. Об этом в ходе ежегодного послания народному собранию (парламенту) региона сказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"В рамках заключенного в 2021 году соглашения между алюминиевым кластером Республики Ингушетия и машиностроительным кластером Республики Татарстан на базе завода "Вилс" нашего региона планируется построить предприятие по производству литийионных аккумуляторов. Профессиональную консультацию в строительстве данного предприятия будут оказывать специалисты Елабужского аккумуляторного завода Татарстана", - сказал Калиматов.

Он отметил, что в рамках соглашения о взаимодействии с Республикой Татарстан ранее был запущен и введен в эксплуатацию в Ингушетии завод ЗАО "Техстрой" по производству пластмассовых плит, полос, труб и профилей. "Это предприятие действует по настоящее время, обеспечивая нашу республику рабочими местами и высокотехнологичной продукцией", - добавил глава региона.

По словам Калиматова, также при содействии Татарстана Ингушетией проводится работа по включению региона в механизм партнерского финансирования, который запущен федеральным центром.

"Механизм предполагает открытие линий финансирования бизнеса по правилу исламского банкинга через окна филиалов ПАО "Сбербанк" в четырех пилотных проектах: Чечня, Дагестан, Татарстан и Башкирия", - сказал руководитель субъекта.

Законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года. Он предполагает внедрение экспериментального режима для осуществления партнерского финансирования в исламских республиках.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ПРОИЗВОДСТВО, АККУМУЛЯТОР, ИНГУШЕТИЯ
Отрасль: Электротехника 

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