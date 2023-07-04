В Московском авиационном институте (МАИ) создали собственный метод серийного выпуска высокотемпературных катушек из сверхпроводников, которые обладают способностью пропускать электричество практически без сопротивления и потерь энергии, узнали «Известия».

Эта деталь — один из основных компонентов электрических двигателей, которые определяют его главные свойства. Ее применение повышает мощность мотора практически в пять раз при сохранении той же массы.

«По катушкам протекает ток. Создается магнитное поле. За счет преобразования энергии магнитного поля двигатель выполняет механическую работу. По сверхпроводнику можно пропускать более высокие значения тока, а значит создавать более сильные магнитные поля. Плюс уменьшаются потери при протекании тока, поэтому эффективность двигателя становится выше. За счет этих качеств увеличивается удельная мощность, то есть сколько дает мотор с 1 кг своей массы. Для традиционных электрических машин это 5 кВт/кг в лучшем случае, а для сверхпроводящих — может быть более 20 кВт/кг»,— пояснил «Известиям» начальник научно-исследовательского отдела, руководитель кафедры «Электроэнергетические, электромеханические и биотехнические системы» МАИ Николай Иванов.

Применять технологию можно для создания любых транспортных средств. Однако в планах разработчиков использовать ее в первую очередь для производства электрического двигателя для авиации, поэтому масса такого оборудования имеет особое значение.

«Применение сверхпроводимости в авиации позволяет создать ранее невозможный вариант летательного аппарата — полностью электрический самолет. Но не в виде моделей, небольших беспилотных летательных аппаратов или одноместных пилотируемых аппаратов, которые активно входят в повседневную жизнь, а в виде большого пассажирского дальнемагистрального авиалайнера», — подчеркнул научный сотрудник кафедры «Электроэнергетические, электромеханические и биотехнические системы» МАИ Сергей Занегин.

Как рассказали в МАИ, инновационные катушки обладают множеством положительных характеристик. Но для их применения в качестве детали двигателя для самолетов нужно решить ряд технических проблем. Главная из них — способность работать исключительно при сверхнизких температурах, ниже -200 градусов. Но у инженеров уже есть несколько идей, как их решить. Какая из них будет воплощена на практике, будет зависеть от конструкции конкретного электродвигателя.