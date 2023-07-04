 

"Россети" направят более 1,9 млрд рублей на модернизацию ключевого питающего центра на западе Подмосковья

4 июля 2023, 14:00 361 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети Московский регион"
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Началась комплексная реконструкция подстанции 110 кВ «Звенигород», задействованной в электроснабжении Одинцовского городского округа с населением более 480 тыс. человек. Проект реализует компания «Россети Московский регион». Он позволит увеличить трансформаторную мощность объекта с 95 МВА до 130 МВА и ввести новый класс напряжения – 10 кВ. Это повысит надежность электроснабжения действующих потребителей и создаст резерв для подключения новых.

Энергетики смонтируют открытое распределительное устройство 110 кВ и комплектное распределительное устройство наружной установки 35 кВ, построят новое здание общеподстанционного пункта управления, которое будет совмещено с закрытыми распределительными устройствами 6 кВ и 10 кВ. Внедрят современные высокоавтоматизированные технологии, которые повысят наблюдаемость и управляемость объектом.

Московская область традиционно входит в число лидеров по темпам роста населения, обладает большим научным и производственным потенциалом. Группа «Россети» реализует проекты по модернизации и развитию электросетевой инфраструктуры. Эта работа позволяет повышать качество электроснабжения и уровень жизни населения, способствует развитию экономики.

В числе недавних проектов «Россети Московский регион» – организация электроснабжения новых автомобильных дорог и жилых микрорайонов, обеспечение мощностью рекреационных зон и промышленных предприятий.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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