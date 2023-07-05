Ангарский электролизный химический комбинат (АО «АЭХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») вошел в число победителей регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России» с проектом производства гидроксида лития. Диплом первой степени представителям комбината вручил Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников. Теперь ангарские атомщики представят свой новый неядерный продукт на федеральном этапе конкурса.

Гидроксид лития активно используется при изготовлении аккумуляторных батарей по всему миру. Проект по созданию нового производства на АЭХК был инициирован в рамках развития цепочки литиевой продукции в Топливной компании ТВЭЛ (бизнес-направление «Специальная химия»). Он также является частью масштабной программы Росатома по развитию литиевого направления, целью которой является создание полного цикла производственной цепочки «от рудника до батарейки».

В основе проекта ангарских атомщиков - собственная уникальная электрохимическая технология, которая позволяет получать гидроксид лития моногидрат без использования многотоннажных химических реагентов и образования отходов. В 2021 году была запущена опытная установка , в настоящее время ведется подготовка к созданию масштабного промышленного производства гидроксида лития.

Кроме того, концепция развития АО «АЭХК» предусматривает создание на базе предприятия целого кластера неядерных химических производств.

«Наша технология эксклюзивна, отличается от существующей на рынке сегодня. Гидроксид лития батарейного качества нужен для производства литий-ионных аккумуляторов, они сегодня широко используются в электронной технике: сотовых телефонах, ноутбуках, цифровых фотоаппаратах, видеокамерах и электромобилях. Гидроокись лития востребована как в России, так и за рубежом», — отметил заместитель генерального директор по развитию АО «АЭХК» Игорь Титов.

Ввод производства в промышленную эксплуатацию запланирован на 2027 год. Проект предполагает создание новых рабочих мест. Опытно-промышленную установку сегодня обслуживают 26 человек, а промышленную будут около 70.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Инновационные технологии Росатома основаны на передовых достижениях российской атомной науки и в полной мере отвечают актуальной ESG-повестке. Достигнутые результаты – это труд тысяч высококвалифицированных профессионалов, которые работают в интересах экономической стабильности России. Четкое взаимодействие промышленных предприятий с научно-исследовательскими институтами помогает укреплять технологический суверенитет страны, повышать конкурентоспособность отечественной атомной отрасли.

Ангарский электролизный химический комбинат (АО «АЭХК», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - предприятие по производству гексафторида природного и обогащенного урана, применяемого для изготовления ядерного топлива атомных электростанций. www.aecc.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции.

Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.