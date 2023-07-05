Под председательством Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина состоялось совещание, на котором рассмотрели вопросы реализации мероприятий по подключению к инженерным сетям электроснабжения объектов комплексных туристических проектов «Лагонаки» и «Абрау-Дюрсо», реализуемых в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В совещании приняли участие генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов, Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, заместитель Губернатора Краснодарского края Андрей Прошунин, заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Алексей Мольский и инвесторы.

«Для многих из нас сегодня развитие внутреннего туризма – одна из серьезных и основных задач. Несмотря на обстоятельства, нужно найти решения, чтобы организовать работу на новых туристических объектах максимально быстро. Конечно, для этого необходимо создать инженерную инфраструктуру – системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, а также синхронизировать все проекты, которые реализует Минстрой России и курирует в рамках федеральной адресной инвестиционной программы», - отметил Глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

В Республике Адыгея при участии Корпорации Туризм.РФ и инвесторов реализуется проект горнолыжного курорта «Лагонаки» с общей протяженностью трасс 25 км. С 2022 года Минстрой России оказывает поддержку этому проекту, в том числе по его подключению к сетям электроснабжения.

По словам Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова, в рамках дорожной карты проекта реализация мероприятий идет в графике, все договоры заключены.

В целях оказания поддержки инвестиционного проекта горнолыжного курорта «Лагонаки» в Республике Адыгея с 2022 года Минстроем России реализуется механизм возмещения затрат инвестору на технологическое присоединение к сетям электроснабжения.

Как сообщил замминистра Юрий Гордеев, для оценки обоснованности и целесообразности предлагаемых технических решений Минстроем России в районе предполагаемой трассы прохождения линии электроснабжения туристического кластера была проведена оценка технических решений по подключению к сетям.

Генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов отметил, что в основе успеха реализации любого проекта - четкое соблюдение намеченных сроков, что подразумевает своевременное согласование со всеми участниками оптимальных предпроектных решений, в том числе обеспечивающей инфраструктуры.

На средства субсидии, предоставленной Минстроем России, помимо присоединения к электросетям, к новому туристическому проекту реконструируют участок автомобильной дороги Даховская – плато Лагонаки и обеспечат объект инженерной инфраструктурой, в том числе проведут сети водоснабжения и водоотведения. Сопутствующая инфраструктура будет строится параллельно с созданием мест размещения и досуга, чтобы к моменту ввода была готова вся необходимая инфраструктура.

Отдельно на встрече рассмотрели реализацию мероприятий в части технологического присоединения к сетям электроснабжения объектов инвестиционного проекта «Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае.