Правительство определило перечень корпоративных сведений, которые участники фондового рынка смогут по-прежнему не раскрывать в целях защиты от возможных ограничительных мер. Постановление об этом подписано. Утверждённые нормы учитывают необходимость дальнейшего развития рынка капитала и долгового финансирования, для которого требуется раскрытие информации, и важность защиты данных, чувствительных с точки зрения введения возможных внешних ограничений.

В новый перечень включены сведения в том числе о составе органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов, информация об аффилированных лицах и дочерних организациях, финансовых вложениях, операциях в иностранной валюте, сделках, включая данные о том, что такие сделки не совершались. Кроме того, в списке информация о сегментах деятельности эмитента в части сведений об оказании им услуг, о производимой продукции, закупке товаров, выполнении некоторых работ, сведения о контрагентах, их отраслевой и географической структуре.

Одновременно постановлением определён перечень оснований, при наличии которых эмитенты будут вправе ограничивать раскрытие указанных данных. Это в том числе действующие в отношении компании или организации ограничительные меры, наличие статуса уполномоченного банка, ведение деятельности на территории новых регионов России.

В марте 2022 года российские эмитенты ценных бумаг получили возможность полностью или частично не раскрывать корпоративную информацию. Эта норма была закреплена постановлением Правительства №351. 1 июля 2023 года срок действия принятого решения истёк.

Постановление от 4 июля 2023 года №1102 PDF 367Kb