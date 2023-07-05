В новом здании Кубанской ГАЭС начат монтаж гидротурбин

В новом здании Кубанской гидроаккумулирующей электростанции, которое РусГидро возводит в Карачаево-Черкесии, начат монтаж закладных частей гидротурбин. Работы ведутся в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций компании.

Проект модернизации Кубанской ГАЭС подразумевает возведение нового здания станции, расположенного на берегу водохранилища. В здании будут размещены шесть высокоэффективных обратимых гидроагрегатов, что позволит увеличить мощность станции в турбинном режиме до 18,9 МВт, в насосном режиме — до 19,44 МВт. Одновременно значительно возрастет выработка станцией электроэнергии в турбинном режиме и сократится потребление в насосном режиме. Модернизацию Кубанской ГАЭС планируется завершить в 2025 году.

Строительство нового здания Кубанской ГАЭС было начато в 2022 году. Учитывая сложные геологические условия и близость водохранилища, для разработки котлована здания ГАЭС глубиной около 20 метров предусмотрены специальные защитные конструкции. Это дамба, ограждающая котлован от водохранилища, а также бетонные и металлические свайные ограждения по контуру котлована. Свайные ограждения укреплены специальными металлическими распорными конструкциями, располагающимися в три яруса. К настоящему времени установлены все распорные конструкции и завершена разработка котлована, вывезено 115 тысяч кубометров грунта. Ведется монтаж арматуры и укладка бетона в здание ГАЭС.

Первые гидроагрегаты Кубанской ГАЭС были введены в эксплуатацию более 50 лет назад – в декабре 1968 года, она стала первой гидроаккумулирующей электростанцией СССР. К настоящему времени ее оборудование устарело и достигло высокой степени износа. Проведенное комплексное обследование показало необходимость комплексной модернизации станции. При этом будет заменено все гидросиловое, гидромеханическое и электротехническое оборудование: обратимые гидроагрегаты, затворы, силовые трансформаторы, сороудерживающие решетки, а также реконструированы гидротехнические сооружения. На сегодняшний день уже заменены силовые трансформаторы, а вместо существующего открытого распределительного устройства введено в эксплуатацию современное комплектное распределительное устройство (КРУЭ).

Кубанская ГАЭС мощностью 15,9 МВт в турбинном режиме и 14,4 МВт в насосном режиме является головной электростанцией Каскада Кубанских ГЭС и работает в режиме сезонного регулирования. В летний паводковый период станция функционирует в турбинном режиме, заполняя Кубанское водохранилище водой из Большого Ставропольского канала. В зимний меженный период ГАЭС переключается в насосный режим и подает воду из водохранилища в канал, тем самым обеспечивая работу остальных девяти ГЭС каскада.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 11 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 565 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 133 гидротурбины, 119 генераторов, 95 силовых трансформатора, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.