 

АО "Мособлэнерго" завершило капитальный ремонт подстанции в мкрн. Западный г. Домодедово

6 июля 2023, 14:15 354 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "Мособлэнерго"
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АО «Мособлэнерго» завершило капитальный ремонт трансформаторной подстанции, которая расположена на улице Зеленый Овраг в г. Домодедово и снабжает электроэнергией канализационно-насосную станцию и жителей частных домов в микрорайоне Западный.

Работники Домодедовского производственного отделения в рамках замены оборудования в распределительном устройстве-0,4 кВ подстанции ТП-512 установили 8 новых панелей распределительных щитов серии ЩО-70, которые служат для приема, распределения электроэнергии и защиты отходящих линий от перегрузки и коротких замыканий.

Выполненные работы позволили обеспечить надежность электроснабжения объекта ЖКХ и более 20 частных потребителей, проживающих на улицах Зеленый Овраг, Лазурной, Геодезистов, Фиалок, Роз и Васильковой.

Всего в 2023 году в рамках программы капитального ремонта АО «Мособлэнерго» планирует заменить оборудование 213 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, отремонтировать 316 км линий электропередачи, а также расчистить от веток деревьев и кустарников 228 га охранных зон трасс воздушных линий электропередачи на территории Подмосковья.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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