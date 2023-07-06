Филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» завершил строительство внешних сетей электроснабжения и обеспечил возможность технологического присоединения нового парка аттракционов «Калейдоскоп» в Белгороде. Максимальная присоединенная мощность объекта составит 1800 кВт.

Масштабная территория для отдыха площадью 10 га располагается на дальнем берегу центрального городского пляжа. Она поделена на детскую, семейную и экстремальную зоны отдыха. Открытие первой очереди парка запланировано на 5 августа текущего года. К этому времени здесь будет установлено 12 современных аттракционов, откроются кафе, торговые павильоны, пирс с катамаранами и другие развлечения.

Для подключения парка к централизованному электроснабжению энергетики в кратчайшие сроки построили две комплектные трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ, четыре распределительных пункта 0,4 кВ, проложили свыше четырех километров кабельных линий электропередачи и установили необходимое оборудование на основном центре питания.

Высокий класс надежности электроснабжения парка будут обеспечивать системы автоматического включения резерва мощности и прямой канал передачи данных в Центр управления сетями Белгородэнерго. Технологическое присоединение энергетики выполнят сразу по мере готовности к подключению внутриплощадочных сетей парка.