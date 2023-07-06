В Иркутске с электропоезда украли кабель на 128 тысяч рублей

В Иркутске полицейские раскрыли кражу кабеля стоимостью 128 тысяч рублей, похищенного с электропоезда на станции «Военный Городок».

Как сообщает пресс-служба транспортной полиции, с электропоезда, расположенного на 15 пути станции «Военный городок», был похищен кабель тяговых электродвигателей.

Оперативники отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы ЛО МВД России на станции Иркутск-пассажирский в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали злоумышленников, которыми оказались двое иркутян 2004 и 2006 годов рождения. Оба фигуранта, один из которых несовершеннолетний, уже были ранее судимы за кражи. Они обожгли кабель, а оставшийся цветной металл сдали в пункт приема металлолома за 15 тысяч рублей. Деньги потратили на личные нужды. Лом цветного металла, оставшийся от кабелей, изъят и будет возвращен предприятию железной дороги.

Следователь транспортной полиции возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Кроме того, один из фигурантов, вовлекший несовершеннолетнего в преступление, совершил уголовно-наказуемое деяние, предусмотренное статьей 150 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), которое наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.