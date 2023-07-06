Специалисты филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» завершили ремонт воздушной линии 110 кВ «Опытная – Кузьмичи» протяженностью около девяти километров.

Эта линия электропередачи обеспечивает электроснабжение двух поселков в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В населенных пунктах Станция Опытная и Кузьмичи проживают 2,5 тысяч человек. Качественным электроснабжением в результате ремонта воздушной линии обеспечены не только домовладения селян, но также школа и детский сад, Дом культуры и поселковая администрация, нефтеперекачивающая и насосная станции, водонапорная скважина и котельная.

В ходе ремонтных работ на линии электропередачи энергетики укрепили порядка 40 опор и произвели замену 18 дефектных изоляторов.