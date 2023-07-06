Проект реализовала компания «Россети Московский регион». Для подключения объекта к сети энергетики построили три трансформаторные подстанции и 10 кабельных линий электропередачи суммарной протяженностью более 3 км. Основным источником питания стала подстанция 110 кВ «Ангелово», резервным – 220 кВ «Пенягино». Мощность техприсоединения превысила 4,6 МВт.

Электробусный парк находится в районе Митино. Он рассчитан на 300 машин. До конца 2024 года парк будет обслуживать 23 электробусных маршрута. Для местных жителей появится более 550 новых рабочих мест. На территории установили ультрабыстрые зарядные станции, каждая из которых сможет «заправлять» одновременно несколько электробусов.

Митинский парк станет вторым по размеру в столице. В 2022 году в Новой Москве начал работать крупнейший в Европе парк «Красная Пахра», рассчитанный на техническую эксплуатацию, обслуживание и ремонт до 300 электробусов и автобусов большого класса. «Россети» установили здесь 34 ультрабыстрые зарядные станции и подключили их к сети. Для этого энергетики построили одну распределительную и три трансформаторные подстанции 10 кВ, свыше 22 км кабельных линий электропередачи.

Также компания активно развивает инфраструктуру для частного электротранспорта: только в 2022 году было открыто более 70 зарядных станций в Москве и Подмосковье, Воронежской, Тульской, Липецкой областях, обеспечено техприсоединение 137 электрических «заправок» по заявкам потребителей.