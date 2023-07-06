«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Качалка» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект питает Поточное месторождение, разработку которого ведет «ЛУКОЙЛ». На повышение надежности электроснабжения нефтедобывающих скважин энергокомпания направила более 3 млн рублей.

Специалисты «Россети Тюмень» выполнили в Нижневартовском районе капитальный ремонт основного оборудования питающего центра – силового трансформатора. В рамках работ заменены запорная арматура, газовое и струйное реле, двигатели системы охлаждения и предохранительный клапан. Кроме того, энергетики оснастили трансформатор газоотборным устройством. Новый прибор позволит снизить риск травматизма персонала, связанный с подъемом на высоту, и исключит необходимость отключения силового оборудования для проведения технологических мероприятий на объекте.

Системообразующая электросетевая компания непрерывно совершенствует работу электросетевого комплекса Ханты-Мансийского автономного округа. Выполненные работы позволили «Россети Тюмень» повысить надежность электроснабжения крупного нефтяного месторождения, где ежегодно добывается порядка 1 млн тонн углеводородного сырья.