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6 июля 2023, 15:45 365 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Тюмень
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«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Качалка» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект питает Поточное месторождение, разработку которого ведет «ЛУКОЙЛ». На повышение надежности электроснабжения нефтедобывающих скважин энергокомпания направила более 3 млн рублей.

Специалисты «Россети Тюмень» выполнили в Нижневартовском районе капитальный ремонт основного оборудования питающего центра – силового трансформатора. В рамках работ заменены запорная арматура, газовое и струйное реле, двигатели системы охлаждения и предохранительный клапан. Кроме того, энергетики оснастили трансформатор газоотборным устройством. Новый прибор позволит снизить риск травматизма персонала, связанный с подъемом на высоту, и исключит необходимость отключения силового оборудования для проведения технологических мероприятий на объекте.

Системообразующая электросетевая компания непрерывно совершенствует работу электросетевого комплекса Ханты-Мансийского автономного округа. Выполненные работы позволили «Россети Тюмень» повысить надежность электроснабжения крупного нефтяного месторождения, где ежегодно добывается порядка 1 млн тонн углеводородного сырья.

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Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ХМАО, ЮГРА
Отрасль: Электроэнергетика 

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