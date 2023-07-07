АО «Мособлэнерго» приступило к реконструкции трансформаторной подстанции (ТП-122) по ул. Мичурина в Воскресенске. Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы компании и позволят обеспечить надежное и качественное электроснабжение жителей 6 многоквартирных домов, банно-прачечного комплекса и торговых организаций.

В обновленной подстанции будет установлен силовой трансформатор мощностью 250 кВА, который заменит прежний агрегат мощностью 200 кВА; РУ-0,4 кВ будет укомплектовано распределительным шкафом, РУ-10 кВ - четырьмя ячейками КСО-393-3Н и четырьмя высоковольтными выключателями нагрузки.

На время ремонтных работ ТП-122 полностью выведена из работы, все потребители подключены по резервной схеме электроснабжения. Из здания демонтировано оборудование, проводится ремонт внутренних помещений, предназначенных для трансформатора и распределительных устройств высокого и низкого напряжения. После окончания отделочных работ персонал службы трансформаторных подстанций приступит к монтажу силового и распределительного оборудования. Мероприятия по реконструкции планируется завершить в начале августа текущего года.

В 2023 году по инвестиционной программе АО «Мособлэнерго» на территории Московской области в целях улучшения качества обслуживания потребителей будет построено 358 км воздушных и кабельных линий электропередачи и введено 156 МВА трансформаторной мощности.