СПЕЦКАБЕЛЬ покажет инновационные разработки на ИННОПРОМ-2023

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7 июля 2023, 16:45 318 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
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Кабельный завод «Спецкабель» примет участие в крупнейшей выставке инноваций – ИННОПРОМ-2023, которая пройдет 10–13 июля в Екатеринбурге и будет посвящена вопросам устойчивого производства. Участие в ней примут более 40 тысяч посетителей из России и зарубежных стран.

Предприятие привезет на ИННОПРОМ-2023 инновационные разработки, среди которых: кабели для космических аппаратов, полевые оптические кабели, самые тонкие в мире оптические монтажные кабели, единственные в мире герметизированные кабели для компьютерных сетей и другие.
Будут представлены и монтажные кабели повышенной гибкости СКЛОН, которые выдерживают многократные перегибы и сохраняют при этом целостность электрической цепи и качественную передачу сигнала.

На стенде можно ознакомиться и с герметизированными оптическими кабелями, передающими информацию на дальние расстояния без дополнительных усилителей.

Стенд «Спецкабеля» №1В9 расположен в павильоне №1 Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», а с промокодом SQPBCE можно посетить ИННОПРОМ-2023 бесплатно.

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Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, ИННОПРОМ
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
9.91

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