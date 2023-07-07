 

ГУП РК "Крымэнерго" обеспечивает развитие сетевого комплекса в Евпатории

7 июля 2023, 17:00 316 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: КРЫМЭНЕРГО
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Энергетики наращивают темпы выполнения технологических присоединений в Евпатории. Количество реализованных договоров за первое полугодие 2023 года составило 627, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В настоящее время работники ГУП РК «Крымэнерго» осуществляют присоединение к сетям здания детского сада в г. Евпатории, на ул. Чапаева. Энергетики уже установили трансформаторную подстанцию (ТП), а до конца июля им предстоит проложить около 1 км кабеля 10 кВ и установить щит учета. В конце второго квартала текущего года специалисты электрифицировали гидротехническое сооружение, расположенное в пгт Заозерное. Для этого были протянуты две линии электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ и установлен щит учета. Также в Заозерном было электрифицировано здание санатория для детей «Бригантина «Белогорье».

В июне в рамках договора о техприсоединении с Департаментом городского хозяйства администрации г. Евпатория работники сетевой организации предоставили точки доступа к электрическим сетям. Это помогло специалистам муниципальных служб выполнить работы по капитальному ремонту парков и общественных территорий в западной части полуострова:

  • в пгт Новоозёрное;
  • на ул. Ивана Франко в г. Евпатории;
  • в мкр-н Исмаил-бей в Евпатории.

В частности, энергетики протянули воздушные линии 0,4 кВ и установили щиты учета, а в парке им. Ивана Франко установили силовой распределительный шкаф.

Помимо этого, в конце июня сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» электрифицировали земельные участки 35 заявителей в Уютненском сельском поселении. Для этого была построена трансформаторная подстанция и смонтировано около 6 км ЛЭП с применением самонесущего изолированного провода.

Напомним, что полная информация о процедуре доступна на сайте предприятия, в разделе «Технологическое присоединение» (https://crimea-energy.ru/consumers/techconn/tcinfo). Реализация заявок на подключение к сетям и увеличение мощности находится на особом контроле руководства ГУП РК «Крымэнерго».         

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Метки: КРЫМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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