Конечная станция МЦД-3 Крюково готова на 85%

ОСК 1520 (входит в ГК 1520) завершает строительство третьей пассажирской платформы и конкорса на станции Крюково – конечном пункте будущего МЦД-3. Готовность крупнейшего транспортно-пересадочного узла сегодня составляет 85%, общая площадь его помещений – 7500 м2.

На объекте уже действуют две новые пассажирские платформы, на третьей специалисты монтируют кровлю и ведут облицовку. В финальной стадии строительство конкорса, здесь идет внутренняя отделка помещений, специалисты остекляют выходы, устанавливают эскалаторы, завершают отделку сходов на платформы. В транзитном пешеходном тоннеле продолжаются работы по облицовке.

Также на объекте построили 3-этажный пост электрической централизации, где смонтировали оборудование системы управления движением поездов. Подходит к завершению реконструкция тяговой подстанции, которая будет обеспечивать тактовое движение поездов на диаметре.

В депо Крюково сейчас строят дополнительные пути: готовят земляное полотно, укладывают верхнее строение пути, прокладывают кабели СЦБ и связи. Также здесь смонтировали пролетное строение разгружающей эстакады, соединяющей большой и малый парки.