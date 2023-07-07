Конечная станция МЦД-3 Крюково готова на 85%

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7 июля 2023, 13:00 222 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ГК 1520
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

ОСК 1520 (входит в ГК 1520) завершает строительство третьей пассажирской платформы и конкорса на станции Крюково – конечном пункте будущего МЦД-3. Готовность крупнейшего транспортно-пересадочного узла сегодня составляет 85%, общая площадь его помещений – 7500 м2.

На объекте уже действуют две новые пассажирские платформы, на третьей специалисты монтируют кровлю и ведут облицовку. В финальной стадии строительство конкорса, здесь идет внутренняя отделка помещений, специалисты остекляют выходы, устанавливают эскалаторы, завершают отделку сходов на платформы. В транзитном пешеходном тоннеле продолжаются работы по облицовке.

Также на объекте построили 3-этажный пост электрической централизации, где смонтировали оборудование системы управления движением поездов. Подходит к завершению реконструкция тяговой подстанции, которая будет обеспечивать тактовое движение поездов на диаметре. 

В депо Крюково сейчас строят дополнительные пути: готовят земляное полотно, укладывают верхнее строение пути, прокладывают кабели СЦБ и связи. Также здесь смонтировали пролетное строение разгружающей эстакады, соединяющей большой и малый парки. 

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Метки: ГК 1520, ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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