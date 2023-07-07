Специалисты северного филиала компании «Россети Московский регион» установили 83 птицезащитных устройства антиприсадочного типа (ПЗУ-S) на воздушных линиях 35 кВ «Хлебниково – Водники» и 110 кВ «Ярцево – Хотьково» и 60 ПЗУ-S на воздушной линии 110 кВ «Луговая – Шереметьево».

ПЗУ-S - птицезащитное устройство антиприсадочного типа, целью которого является препятствование посадки птиц любых размерных групп на траверсу опоры ЛЭП в месте крепления гирлянды изоляторов, а также на портальных переходах и в местах, где необходимо обеспечить отсутствие отрицательного воздействия от жизнедеятельности птиц.

ПЗУ-S абсолютно безопасны для птиц. Они выполнены в виде травмобезопасных стержней, препятствующих посадке птиц на траверсу. Защита этого места необходима, так как нередки случаи «пробоя» гирлянды в результате жизнедеятельности птиц. Длина шипа птицезащитного устройства может варьироваться в зависимости от размерных групп птиц, обитающих в месте установки ПЗУ (оговаривается с заказчиком). В стандартном варианте длина отпугивающих прутков составляет 450 мм. Крепёжные элементы имеют защиту от коррозии.

Устанавливая ПЗУ, энергетики «Россети Московский регион» обеспечивают выполнение двойной задачи: птицы защищены от поражения электрическим током, а потребители электроэнергии — от отключений, вызванных коротким замыканием из-за пернатых.

Результатом этой работы помимо спасения жизни пернатых станет повышение надежности электроснабжения жителей Сергиево-Посадского городского округа, Долгопрудного, Мытищ и Лобни.

Программа по установке птицезащитных устройств реализуется на севере Подмосковья с 2015 года. На предыдущих этапах программы специалисты компании «Россети Московский регион» на севере региона оснастили ПЗУ 2563 опоры ЛЭП на территориях, прилегающих к заказнику «Журавлиная родина» в Талдомском городском округе. Директор заказника «Журавлиная родина» Ольга Гринченко неоднократно отмечала, что энергетики идут навстречу пожеланиям экологов и основной объем мероприятий по установке ПЗУ выполняют, когда птицы улетают на зимовку.