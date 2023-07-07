«Россети Северо-Запад» подключат к электросетям 24 дома в Архангельской области по федеральной программе переселения из аварийного жилья

6 июля 2023 года губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник обсудили развитие электросетевой инфраструктуры для реализации национальных проектов и повышение надежности электроснабжения.

Артем Пидник рассказал, что в этом году компания отремонтирует в Архангельской области 370 километров линий электропередачи, 108 подстанций 35-110 кВ, 163 трансформаторные подстанции 6-20 кВ, расчистит 1,8 тыс. гектаров просек ЛЭП.

В 2023 году компания направит на финансирование инвестиционной и ремонтной программ в регионе 1,6 млрд рублей.

Также «Россети Северо-Запад» продолжают уделять повышенное внимание подключению к сетям социальных объектов, в том числе по федеральной программе переселения из аварийного жилья. В 2022 году компания подключила 9 домов. В 2023 году «Россети Северо-Запад» обеспечат мощность для 24 домов.

«Мы уделяем особое внимание созданию электросетевой инфраструктуры для реализации федеральных проектов. Ввод новых домов для переселения из аварийного жилья – важный шаг для социального развития Архангельской области», – отметил Артем Пидник.

Александр Цыбульский поблагодарил сетевую компанию за четкую и планомерную работу по электроснабжению потребителей области и подключению к сетям новых объектов.