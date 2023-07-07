 
  • Главная
  • Новости
  • Модернизация
  • "Россети Северо-Запад" подключат к электросетям 24 дома в Архангельской области по федеральной программе переселения из аварийного жилья

"Россети Северо-Запад" подключат к электросетям 24 дома в Архангельской области по федеральной программе переселения из аварийного жилья

7 июля 2023, 11:15 259 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Северо-Запад
Авторы и источники / Правообладателям

«Россети Северо-Запад» подключат к электросетям 24 дома в Архангельской области по федеральной программе переселения из аварийного жилья

6 июля 2023 года губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник обсудили развитие электросетевой инфраструктуры для реализации национальных проектов и повышение надежности электроснабжения.

Артем Пидник рассказал, что в этом году компания отремонтирует в Архангельской области 370 километров линий электропередачи, 108 подстанций 35-110 кВ, 163 трансформаторные подстанции 6-20 кВ, расчистит 1,8 тыс. гектаров просек ЛЭП.

В 2023 году компания направит на финансирование инвестиционной и ремонтной программ в регионе 1,6 млрд рублей.

Также «Россети Северо-Запад» продолжают уделять повышенное внимание подключению к сетям социальных объектов, в том числе по федеральной программе переселения из аварийного жилья. В 2022 году компания подключила 9 домов. В 2023 году «Россети Северо-Запад» обеспечат мощность для 24 домов.

«Мы уделяем особое внимание созданию электросетевой инфраструктуры для реализации федеральных проектов. Ввод новых домов для переселения из аварийного жилья – важный шаг для социального развития Архангельской области», – отметил Артем Пидник.

Александр Цыбульский поблагодарил сетевую компанию за четкую и планомерную работу по электроснабжению потребителей области и подключению к сетям новых объектов.

«Программа расселения аварийного жилья для Архангельской области – социально значимый и приоритетный проект, реализация которого невозможна без электросетевой инфраструктуры. Совместно с «Россети Северо-Запад» мы повышаем качество жизни в регионе», – отметил губернатор Архангельской области.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
16.05.2017
"Полимеры в кабельной индустрии 2017"
07.07.2023
Конечная станция МЦД-3 Крюково готова на 85%
16.09.2021
Новые сополимеры этилена и винилацетата для высоконаполненных кабельных компаундов
07.07.2023
УНКОМТЕХ об итогах конференции "Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей"
14.11.2019
"МЕТАКЛЭЙ" примет участие в форуме "Полимеры России и СНГ"
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно