Кабельная аналитика
«Россети Северо-Запад» подключат к электросетям 24 дома в Архангельской области по федеральной программе переселения из аварийного жилья
6 июля 2023 года губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник обсудили развитие электросетевой инфраструктуры для реализации национальных проектов и повышение надежности электроснабжения.
Артем Пидник рассказал, что в этом году компания отремонтирует в Архангельской области 370 километров линий электропередачи, 108 подстанций 35-110 кВ, 163 трансформаторные подстанции 6-20 кВ, расчистит 1,8 тыс. гектаров просек ЛЭП.
В 2023 году компания направит на финансирование инвестиционной и ремонтной программ в регионе 1,6 млрд рублей.
Также «Россети Северо-Запад» продолжают уделять повышенное внимание подключению к сетям социальных объектов, в том числе по федеральной программе переселения из аварийного жилья. В 2022 году компания подключила 9 домов. В 2023 году «Россети Северо-Запад» обеспечат мощность для 24 домов.
«Мы уделяем особое внимание созданию электросетевой инфраструктуры для реализации федеральных проектов. Ввод новых домов для переселения из аварийного жилья – важный шаг для социального развития Архангельской области», – отметил Артем Пидник.
Александр Цыбульский поблагодарил сетевую компанию за четкую и планомерную работу по электроснабжению потребителей области и подключению к сетям новых объектов.
«Программа расселения аварийного жилья для Архангельской области – социально значимый и приоритетный проект, реализация которого невозможна без электросетевой инфраструктуры. Совместно с «Россети Северо-Запад» мы повышаем качество жизни в регионе», – отметил губернатор Архангельской области.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter