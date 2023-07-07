Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго» обеспечивает подключение к сети трансформаторных подстанций 6-10/0,4 киловольт ГК «Автодор» на участках трассы М-12 «Восток».

На сегодняшний день для технологического присоединения объектов на отрезках скоростной магистрали в Гусь-Хрустальном, Меленковском, Муромском, Петушинском, Собинском, Судогодском и Селивановском районах специалисты «Владимирэнерго» построили более 100 км воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ с использованием СИП, а также установили 36 реклоузеров.

Это позволит обеспечить электроснабжение наружного освещения трассы, локальных очистительных сооружений, системы взимания платы за проезд и безопасности автодвижения (камеры видеонаблюдения), радиоэлектронных средств связи – антенно-мачтовых сооружений.

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго» Иван Янин: «Для нас имеет важнейшее значение своевременное и качественное выполнение всех мероприятий, связанных с технологическим присоединением к сетям участков дорожно-транспортной инфраструктуры федерального проекта по строительству трассы М-12».