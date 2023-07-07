 

"Владимирэнерго" обеспечивает технологическое присоединение объектов инфраструктуры федеральной трассы М-12

7 июля 2023, 10:35 268 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Центр и Приволжье
Авторы и источники / Правообладателям

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго» обеспечивает подключение к сети трансформаторных подстанций 6-10/0,4 киловольт ГК «Автодор» на участках трассы М-12 «Восток».

На сегодняшний день для технологического присоединения объектов на отрезках скоростной магистрали в Гусь-Хрустальном, Меленковском, Муромском, Петушинском, Собинском, Судогодском и Селивановском районах специалисты «Владимирэнерго» построили более 100 км воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ с использованием СИП, а также установили 36 реклоузеров.

Это позволит обеспечить электроснабжение наружного освещения трассы, локальных очистительных сооружений, системы взимания платы за проезд и безопасности автодвижения (камеры видеонаблюдения), радиоэлектронных средств связи – антенно-мачтовых сооружений.

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго» Иван Янин: «Для нас имеет важнейшее значение своевременное и качественное выполнение всех мероприятий, связанных с технологическим присоединением к сетям участков дорожно-транспортной инфраструктуры федерального проекта по строительству трассы М-12».

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, ВЛАДИМИРЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
MCIP
1.92

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
07.07.2023
Минэкономразвития России опубликовало отчёт о работе ОЭЗ за 2022 год
07.07.2023
Правительство направит регионам более 1,3 млрд рублей на создание инфраструктуры в новых жилых районах
22.01.2019
В фокусе: полимеры для производства кабельно-проводниковой продукции. Портал RusCable.Ru посетит выставку Интерпластика 
12.12.2019
"МЕТАКЛЭЙ" принимает участие в форуме "Полимеры России и СНГ"
22.06.2023
21 июня 2023 года состоялась МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ POLYCAB: Полимеры в кабельной промышленности: современные материалы и технологии
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно