Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" посетила делегация торгпредов

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» посетила представительная делегация торгпредов из Саудовской Аравии, Абхазии, Ирана, Бельгии, Сингапура, Словакии и Алжира. Они приехали в Орел в рамках «Недели торговых представителей Российской Федерации в иностранных государствах», чтобы презентовать экономические возможности стран своего присутствия и провести деловые переговоры с руководителями крупнейших предприятий региона.

Почетным гостям провели познавательную экскурсию по Заводу, рассказали про производственный цикл, показали оборудование и готовую продукцию.

В завершении встречи руководство Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» обсудило с торгпредами индивидуальные варианты сотрудничества для увеличения экспортного потенциала компании и выхода на новые рынки сбыта кабельно-проводниковой продукции.