 

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" посетила делегация торгпредов

10 июля 2023, 12:15 286 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
Авторы и источники / Правообладателям

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» посетила представительная делегация торгпредов из Саудовской Аравии, Абхазии, Ирана, Бельгии, Сингапура, Словакии и Алжира. Они приехали в Орел в рамках «Недели торговых представителей Российской Федерации в иностранных государствах», чтобы презентовать экономические возможности стран своего присутствия и провести деловые переговоры с руководителями крупнейших предприятий региона.

Почетным гостям провели познавательную экскурсию по Заводу, рассказали про производственный цикл, показали оборудование и готовую продукцию.

В завершении встречи руководство Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» обсудило с торгпредами индивидуальные варианты сотрудничества для увеличения экспортного потенциала компании и выхода на новые рынки сбыта кабельно-проводниковой продукции. 

Обсудить на форуме
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
EXPT
10

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
24.02.2023
RusCable Live. Нейрополимеры и СССР 2.0 для кабельной отрасли. Эфир 24.02.2023
10.07.2023
Дивизион Холдинга "ТАГРАС" запустил очередную асфальтосмесительную установку
10.07.2023
Марат Хуснуллин: Правительство определило правила разработки мастер-планов
10.07.2023
Команда "СИБУР-Кстово" заняла первое место в рейтинге международного инженерного чемпионата CASE IN
16.05.2017
"Полимеры в кабельной индустрии 2017"
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно