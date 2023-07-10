На открывшейся сегодня в столице Урала международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2023» Госкорпорация «Росатом» представила Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину систему предиктивной аналитики «АтомМайнд» на основе технологий искусственного интеллекта. Система создана для прогнозирования качества изделий и состояния оборудования на промышленных предприятиях.

Главе российского Правительства цифровой продукт представила директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева.

«Сегодня мы говорим о системе предиктивной аналитики для производства, которая уже успешно работает в атомной отрасли – Сейчас «АтомМайнд» запущен и работает на 4 предприятиях, а к концу 2024 года систему внедрят 12 предприятий нашего Топливного дивизиона», - рассказала в ходе презентации Екатерина Солнцева.

Комментируя на полях Иннопрома разработку и использование данного цифрового решения, Екатерина Солнцева добавила, что внедрение системы в госкорпорации стартовало в 2022 году, а в 2023 году цифровой продукт представлен на отечественном рынке для применения в различных отраслях промышленности.

Вице-президент по цифровизации и ИТ Топливного дивизиона Росатома Евгений Гаранин в ответ на вопросы журналистов пояснил, что «АтомМайнд» - low-code платформа для цифровизации предприятий промышленности, позволяющая решать широкий спектр задач. В настоящий момент система успешно внедрена в прокатном производстве на ЧМЗ - предприятии Топливного дивизиона, которое является единственным поставщиком циркония «ядерной частоты» в России и занимает долю в 18% мирового рынка циркония.

«На основании работы предиктивных моделей на каждом из этапов технологического процесса система предупреждает технологов о качестве материалов на входе, рекомендует более оптимальные параметры производства с целью снижения уровня несоответствия. Также система позволяет специалистам провести анализ статистических данных. Технологи могут анализировать, как параметры исходного слитка и параметры проката влияют на выход годного», - рассказал Евгений Гаранин.

Директор по цифровизации ЧМЗ Алексей Майков, комментируя презентацию «АтомМайнд» на Иннопроме, отметил, что эффективность внедрения системы очевидна на фоне задач, которые решает предприятие: