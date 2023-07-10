Николай Шульгинов и ректор Московского энергетического университета Николай Рогалёв в рамках рабочей встречи обсудили ключевые вопросы подготовки кадров для отраслей ТЭК, результаты деятельности и перспективы научно-технологического сотрудничества по стратегически значимым направлениям развития электро- и теплоэнергетики. Также в ходе совещания были подведены итоги работы Научно-технического совета Единой энергетической системы (НТС ЕЭС) за прошедший отчетный период и определены задачи на следующий год.

Министр подчеркнул, что университет имеет особое значение для развития отечественной энергетики, поскольку на протяжении десятилетий является уникальным научным центром, успешно развивающим инновационную деятельность в области фундаментальных и прикладных исследований. При этом он также подчеркнул, что необходимо развивать отраслевой диалог, вовлекая в него больше энергетических компаний.