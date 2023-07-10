Кабельная аналитика
Николай Шульгинов и ректор Московского энергетического университета Николай Рогалёв в рамках рабочей встречи обсудили ключевые вопросы подготовки кадров для отраслей ТЭК, результаты деятельности и перспективы научно-технологического сотрудничества по стратегически значимым направлениям развития электро- и теплоэнергетики. Также в ходе совещания были подведены итоги работы Научно-технического совета Единой энергетической системы (НТС ЕЭС) за прошедший отчетный период и определены задачи на следующий год.
Министр подчеркнул, что университет имеет особое значение для развития отечественной энергетики, поскольку на протяжении десятилетий является уникальным научным центром, успешно развивающим инновационную деятельность в области фундаментальных и прикладных исследований. При этом он также подчеркнул, что необходимо развивать отраслевой диалог, вовлекая в него больше энергетических компаний.
«Сегодня перед российской энергетикой стоит множество задач – обеспечение технологического суверенитета, развитие АЭС, возобновляемой энергетики. Поэтому научные исследования, подготовка кадров, взаимодействие с компаниями имеют ключевое значение для надежной, эффективной и безопасной работы нашей отрасли. Высококвалифицированные талантливые специалисты – залог сохранения энергетической безопасности страны. И, конечно, МЭИ является для Министерства надёжным стратегическим партнёром», – сказал Николай Шульгинов.
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