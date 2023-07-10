 
  • Главная
  • Новости
  • Компании
  • Сотрудники СКО приняли участие в выездной конференции коллег по холдингу ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" в Екатеринбурге

Сотрудники СКО приняли участие в выездной конференции коллег по холдингу ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" в Екатеринбурге

10 июля 2023, 14:00 203 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "Сарансккабель-Оптика"
Авторы и источники / Правообладателям

Совместно с торговым представителем в УрФО команда ЭМ-КАБЕЛЯ познакомила собравшуюся целевую аудиторию энергетиков, проектантов, дистрибьютеров с продукцией своего производства, инновационными и импортозамещающими решениями и любезно предоставила возможность предприятиям холдинга рассказать о своей продукции и услугах.

Начальник отдела продаж инновационных разработок СКО Минеев Никита выступил перед аудиторией с докладом «Продукция для телекоммуникаций в современных реалиях». Он рассказал о производственных возможностях и продукции предприятия, обратил внимание на то, что представительство в УрФО уже 19 лет является надежным партнером и Сарансккабель-Оптика, что работа с ними является прямой гарантией поставщика.

Практика выездных конференций для предприятий холдинга является лучшим способом презентации продукции, очного общения с адресной аудиторией, встречи с партнерами и информационной поддержки представительств в регионах.

Обсудить на форуме
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ, САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА
Отрасль: Кабельная промышленность 
SOPT
6.96

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
16.09.2021
Новые сополимеры этилена и винилацетата для высоконаполненных кабельных компаундов
10.07.2023
Владислав Овчинский: разработки резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" представлены на выставке "Иннопром"
10.07.2023
В Норильске до 2035 года создадут резервную линию скоростной связи
10.07.2023
Владислав Овчинский: продукция столичного производителя используется при строительстве мостов на федеральной трассе М-4 "Дон"
10.07.2023
Марат Хуснуллин: Правительство определило правила разработки мастер-планов
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно