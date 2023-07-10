Совместно с торговым представителем в УрФО команда ЭМ-КАБЕЛЯ познакомила собравшуюся целевую аудиторию энергетиков, проектантов, дистрибьютеров с продукцией своего производства, инновационными и импортозамещающими решениями и любезно предоставила возможность предприятиям холдинга рассказать о своей продукции и услугах.

Начальник отдела продаж инновационных разработок СКО Минеев Никита выступил перед аудиторией с докладом «Продукция для телекоммуникаций в современных реалиях». Он рассказал о производственных возможностях и продукции предприятия, обратил внимание на то, что представительство в УрФО уже 19 лет является надежным партнером и Сарансккабель-Оптика, что работа с ними является прямой гарантией поставщика.

Практика выездных конференций для предприятий холдинга является лучшим способом презентации продукции, очного общения с адресной аудиторией, встречи с партнерами и информационной поддержки представительств в регионах.