Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье», компания «СПК Первомайское» реализует проект по созданию угольной котельной мощностью 70 МВт по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в рамках программы Минвостокразвития России «Дальневосточная концессия». Ввод котельной в эксплуатацию планируется к началу отопительного сезона 2023-2024 года.

«На территории пгт. Первомайский, население которого более 11 тыс. человек, ТЭЦ – единственный централизованный источник теплоснабжения, который отапливает жилищный фонд, социально-бытовые, культурно-спортивные, торговые и производственные объекты. Она эксплуатируется более 60 лет. Мощность новой котельной 70 МВт. Мы заложили в проект энергоэффективное оборудование, средства автоматизации. Она будет соответствовать всем необходимым нормам и требованиям безопасности при эксплуатации таких объектов. Оперативно ввести объект в эксплуатацию поможет инфраструктура действующей ТЭЦ: подъездной путь для выгрузки угля, водозабор и другие вспомогательные здания и сооружения», - поделился генеральный директор ООО «СПК Первомайское» Николай Спиридонов.

Новая котельная заменит изношенные мощности ТЭЦ, предотвратит аварийность систем коммунальной инфраструктуры, повысит эффективность ее работы, а также снизит экологический ущерб. В результате будет повышен комфорт городской среды и уровень надежности предоставляемых коммунальных услуг.

Для Забайкальского края это первый проект модернизации социально-значимого объекта коммунальной инфраструктуры с применением механизма господдержки – «Дальневосточная концессия», который позволяет создавать инфраструктуру опережающими темпами.

«В рамках реализации проекта применяются сразу два механизма государственной поддержки – «Дальневосточная концессия» и заемные средства Фонда ЖКХ (Фонд развития территорий) из инфраструктурного меню. Общая стоимость проекта составляет 835 млн рублей. Благодаря реализации концессионного соглашения, срок которого – 20 лет, единовременные расходы бюджетов всех уровней будут сокращены, эффективность ТЭЦ повышена, а жители птг. Первомайский смогут получать тепло в свои дома уже в сентябре этого года. К концу 2023 года объект будет полностью введен в эксплуатацию», - отметил исполнительный директор по проектам государственно-частного партнерства КРДВ Алексей Токарь.

Концедентом по соглашению выступит Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, концессионером – ООО «СПК Первомайское».

На сегодняшний день резиденты ТОР «Забайкалье» - 52 компании - вложили в экономику края свыше 167 млрд рублей и создали более 6 тыс. рабочих мест, 12 проектов уже успешно запущены.