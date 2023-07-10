В ходе ремонта специалисты саратовского филиала ПАО «Россети Волга» заменили 6 опор и 395 изоляторов в натяжных и подвесных гирляндах. В необходимых случаях отрегулировали оттяжки опор, обновили их нумерацию и постоянные наименования.

Ремонтные работы на линии электропередачи (ЛЭП) выполнены в рамках реализации годового плана технического обслуживания и ремонтов объектов электросетевого комплекса «Россети Волга» на 2023 год.

По ЛЭП электроэнергия поступает на подстанции 35/10 кВ «Вяжля» и «Елизаветино», обеспечивающие электроснабжение жителей и инфраструктурных объектов сел Анастасьино, Белгаза, Вольновка, Елезаветино, Кочеткова, Старая Лопуховка и Щербиновка Аткарского района. Ремонт линии электропередачи повысил надежность ее работы и обеспечил бесперебойное электроснабжение потребителей.