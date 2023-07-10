 

"Саратовские РС" отремонтировали линию электропередачи 35 кВ Аткарск – Вяжля

10 июля 2023, 11:15 275 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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В ходе ремонта специалисты саратовского филиала ПАО «Россети Волга» заменили 6 опор и 395 изоляторов в натяжных и подвесных гирляндах. В необходимых случаях отрегулировали оттяжки опор, обновили их нумерацию и постоянные наименования.

Ремонтные работы на линии электропередачи (ЛЭП) выполнены в рамках реализации годового плана технического обслуживания и ремонтов объектов электросетевого комплекса «Россети Волга» на 2023 год.

По ЛЭП электроэнергия поступает на подстанции 35/10 кВ «Вяжля» и «Елизаветино», обеспечивающие электроснабжение жителей и инфраструктурных объектов сел Анастасьино, Белгаза, Вольновка, Елезаветино, Кочеткова, Старая Лопуховка и Щербиновка Аткарского района. Ремонт линии электропередачи повысил надежность ее работы и обеспечил бесперебойное электроснабжение потребителей.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САРАТОВСКИЕ РС, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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