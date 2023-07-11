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Игорь Маковский: энергетики Нижегородской, Кировской и Воронежской областей на высоком уровне сдерживают удар стихии

11 июля 2023, 09:24 189 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Центр
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Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» провел оперативное совещание, основной темой которого стала ликвидация последствий грозового фронта, который в минувшие выходные бушевал в Нижегородской, Кировской и Воронежской областях.

В энергокомпании заблаговременно все силы и средства были переведены в боевую готовность. В филиалах «Нижновэнерго» и «Кировэнерго» были введены особые режимы работы. Развернутые штабы полностью контролировали ситуацию: усилено взаимодействие с органами муниципальной власти, региональными и федеральными ведомствами, налажена коммуникация с жителями.

С последствиями непогоды в круглосуточном режиме сражался 601 человек в составе 196 бригад с применением 225 единиц спецтехники. В Кировской области, помимо местных бригад, в возвращении электроснабжения участвуют их коллеги из «Костромаэнерго», «Мариэнерго» и «Удмуртэнерго». Работу энергетиков осложняли непрекращающиеся грозы с молниями, ливни, ветры с порывами до 20 метров в секунду.

«В нашей компании используются зарекомендовавшие себя, четкие, проверенные временем и экстренными ситуациями регламенты работы. В соответствии с ними мы оперативно разворачиваем восстановительные мероприятия в любых условиях, своевременно получаем данные, собираем достаточные силы, чтобы помочь энергетикам в наиболее пострадавших областях. Благодаря этому мы постоянно готовы к реагированию и уверенно стоим на страже надежного электроснабжения 20 российских регионов», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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Метки: ИГОРЬ МАКОВСКИЙ, РОССЕТИ ЦЕНТР, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
MSCT
2.22

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