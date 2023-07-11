Завод по производству металлопроката - горячекатаного листа, мощностью около 1 млн тонн продукции в год будет построен в городе Шахты Ростовской области, инвестором выступает компания "Новосталь", которая вложит в проект порядка 40 млрд рублей. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

Соглашение о создании нового производства заключено между правительством Ростовской области и компанией "Новосталь" на полях международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Подписано соглашение о реализации проекта по строительству завода по производству горячекатаного листа в городе Шахты. Объем инвестиций в новое производство составит порядка 40 млрд рублей. <…> Выпуск горячекатаного листа составит порядка 1 млн тонн в год", - говорится в сообщении.

Компания "Новосталь" разместит производственный комплекс на площади 480 тыс. кв. м, где планируется построить электросталеплавильный цех и цех по производству высококачественного горячекатаного листа. Ожидается, что на предприятии будет создано более 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Как уточнили в министерстве, цех будет оснащен автоматической газопылеочистной установкой, что позволит обеспечивать высокий уровень чистоты воздуха - до 99,8%.