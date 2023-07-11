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Ход выполнения программ в рамках Союзного государства Белоруссии и РФ по созданию общих энергорынков обсудили в Москве глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич и министр энергетики России Николай Шульгинов. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.
"Рассмотрен ход выполнения планов мероприятий по реализации союзных программ, предусматривающих создание общих энергорынков, в том числе вопросы подготовки необходимой нормативно-правовой базы", - говорится в сообщении ведомства.
В министерстве подчеркнули, что стороны уделили внимание условиям взаимодействия в рамках объединенного рынка электроэнергии.
"Согласованы изменения в соглашение о параллельной работе энергосистем двух стран, проводятся внутригосударственные процедуры для подписания данного документа", - отметили в пресс-службе.
На встрече речь также шла о принципах формирования объединенного рынка газа, добавили в Минэнерго Белоруссии
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