Соглашение о реализации этого инвестпроекта подписали заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель и представитель компании «Райс-Ашти» Сергей Савилов на выставке «Иннопром-2023».

– Технологическое оборудование завода способно выпускать аморфный диоксид кремния чистотой 99,99 процента – продукт с такой чистотой не производится сейчас нигде в России. Он востребован во многих сферах промышленности и сельском хозяйстве. После запуска первого завода мы намерены масштабировать производство аморфного диоксида кремния из экологически чистого сырья – золы рисовой лузги – впервые в стране. Реализация этого проекта даст мощный импульс развитию химпрома, фармацевтической отрасли, пищевой промышленности региона, – сказал Александр Руппель.

На подписании присутствовал министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

Компания-инвестор, как рассказал Сергей Савилов, реализует проект в Краснодарском крае совместно с химическим факультетом МГУ. Завод строят в Северском районе. Уже смонтировали технологическую линию, продолжают монтаж дополнительного и вспомогательного оборудования. Инвестиции в реализацию проекта составили более 500 млн рублей. Из них 150 млн рублей - на реализацию первого этапа. С выходом на проектную мощность на предприятии будет создано более 60 новых рабочих мест.

– Разработанная отечественными учеными безотходная технология позволяет производить высокочистый диоксид кремния с площадью поверхности более 420 квадратных метров на грамм. При этом не нанося ущерба экологии. С выходом на проектную мощность на первом этапе производство составит более 500 тонн продукции в год. На втором этапе, после ввода в эксплуатацию завода, суммарная мощность производства достигнет более 2,5 тысяч тонн в год, – сказал Сергей Савилов.

Александр Руппель отметил, что со своей стороны край готов сопровождать проект на всех этапах реализации, предоставить меры поддержки уже на этапе создания производства.

– На Кубани действует система субсидирования и льготного заемного финансирования производителей промышленной продукции, включая механизмы, которые не имеют аналогов в России. Это финансирование из краевого бюджета до 30 процентов затрат на создание или развитие импортозамещающих производств. Предоставляем поддержку еще на этапе проекта. Также действует программа «Импортозамещение» Фонда развития промышленности региона. Практически в рассрочку под 0,1 процента годовых предоставляем до 200 миллионов рублей, – сказал Александр Руппель.

Высокочистый диоксид кремния применяют в фармацевтике при производстве таблеток, мазей, пломбировочных материалов. Также кремнезем используют в производстве косметики, зубных паст, пищевой продукции, полимерных материалов, резин, лакокрасочной продукции и стройматериалов. В аграрном секторе диоксид кремния применяют при производстве кормов, кормовых добавок, средств защиты растений.

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге также заключили соглашения о создании индустриального парка и двух промышленных технопарков.